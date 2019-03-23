0553 313 94 23

"Tank Palet Fabrikasında altın hisse, yetki bizde olsun"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "Yabancı sermaye, özel sektör gelsin para yatırsın, beraber yapalım ama benim tek talebim, altın hisse, söz ve yetki bizde olsun"

23 Mart 2019 Cumartesi 23:26
"Tank Palet Fabrikasında altın hisse, yetki bizde olsun"

ADANA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili, "Yabancı sermaye, özel sektör gelsin para yatırsın, beraber yapalım ama benim tek talebim, altın hisse, söz ve yetki bizde olsun." dedi.

Atalay, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle Yol-İş'e ait otelde toplantı yaptı.

Buradaki konuşmasında, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Atalay, yabancı sermayeye ve özel sektöre karşı olmadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 100 yıldan bu yana tankları Almanya'dan aldığını belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Hatta öyle bir noktaya geldi ki Almanlar bundan 15 sene evvel tankları terörle mücadelede kullandırmadı. Bize, 'kullanamazsınız benim tanklarımı.' dedi. Biz orada obüs topları yapıyoruz. Mükemmel toplar ama satma imkanımız yok, patenti yok elimizde. Yabancı sermaye, özel sektör gelsin para yatırsın, beraber yapalım ama benim tek talebim, yüzde 51'i, altın hisse, söz ve yetki bizde olsun. Kimde olsun? Milli Savunma Bakanlığında, devlette olsun. İşçi de Milli Savunma Bakanlığının personeli olsun. İşçinin talebi de benim talebim de bu. Doğrusu da bu."

Atalay, şunları kaydetti:

"Tanka ihtiyacımız var mı? Var. Bir an evvel, bu şartnameyi açıklasınlar. Katar'dır, BMC'dir kimse gelip 40 tanesini bizim fabrikada yapsın, geri kalan 200 tanesini kendi fabrikasında yapsın. Biz tank palette kendi işimizi yapmaya devam edelim. Bu Türkiye'nin, Türk-İş'in, Türk Harb-İş'in talebi. Doğrusu da bu. Sayın Cumhurbaşkanı da ifadesinde, 'işçiye bir zarar gelmeyecek, bir sıkıntı yok, yetki bizde.' diyor ama bununla ilgili şartnameyi görmek istiyoruz. Özü şu, yüzde 51'i Milli Savunma Bakanlığında olsun, yetki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olsun, yüzde 49'una yabancı sermaye gelirse gelsin, işçi de bakanlığın personeli olsun. Ülke de işçi de Harb-İş üyeleri de Sakarya'da çalışanlar da bunu bekliyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:26
  1. Adana
  2. Katar
  3. özel sektör
  4. tank palet fabrikası
  5. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 19. haftasında sokaklarda
    1. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    2. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    3. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    4. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    5. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    6. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    7. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    8. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    9. Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
    10. "Şasa'nın devrimi, sinemaya medeniyet..
    11. "Tank Palet Fabrikasında altın hisse,..
    12. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    13. İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü
    14. Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını..
    15. İlçeyi karıştıran olayda sır perdesi..
    16. Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi
    17. Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin..
    18. HDP'den çirkin provokasyon!
    19. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve..
    20. Teröristler kutlama yaptı! Mermiler..
    21. İzmir'de yolcu vapuru seferleri iptal..
    22. İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
    23. Başkentte iş yeri hırsızlarına operasyon
    24. Apartmanın giriş katında yangın çıktı..
    25. Cesedi çayda bulunan kişinin..
    26. Vali açıkladı: 500'e yakın ev depremde..
    27. Türkiye'den Somali'deki terör..
    28. İsmet Yıldırım: “İstanbul’u altı ayda..
    29. Palalarla köye saldırdılar! 115 ölü var
    30. Galatasaray Kulübü mali genel..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok