SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tank Palet Fabrikası da özelleşti diyorlar. Bunları paylaşalım ki soru işareti kalmasın. Tank Palet Fabrikası özelleşmedi. Bir an önce tanka ihtiyacımız var, tankı yapmaya başlamamız lazım ama bu fabrika kurulana kadar epey bir zaman geçecek. Şimdilik hızlı bir şekilde fabrikanın içinde tank üretelim. BMC, 24 ay içerisinde 40 tankı üretip devlete teslim edecek, 41'inci tankta yerli motoru üstüne koyacak, büyük bir şey bu." dedi.

Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuz Yiğit, AK Parti Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı ve partililerle Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de hasta ziyaretinde bulundu.

Daha sonra esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, yerel seçimlerde destek istedi.

Yavuz, Karasu Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle de bir araya geldi, balıkçı barınağı ile ilgili taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Yavuz, balıkçı barınağı sorunuyla ilgilendiklerini, gerekli görüşmeler yaptıklarını belirterek, sorunun çözümü için uğraştıklarını söyledi.

Belediye Başkan Adayı İshak Sarı'ya destek isteyen Yavuz, Karasu'nun cazibe merkezi olduğunu ve yapılacak çalışmalarla bu cazibenin daha da artacağını vurguladı.

Ali İhsan Yavuz, Karasu Limanı'nın daha da işlevsel hale geleceğini ifade ederek, "Demir yolu yapılacak. Demir yolu için şu ana kadar 320 milyon TL'lik bir yatırım yapılmıştı. Arda kalanı gerçekleştirmek için 5,5 milyar TL'ye ihtiyaç var. Devlet 'bunu da yapacağım' diyor, bu önemli bir şey." diye konuştu.

Liman, demir yolu ve bağlantı yolları bittiği zaman Karasu'nun çok daha cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Yavuz, "En son temelini attığımız BMC var değil mi burada? 'Tank Palet Fabrikası da özelleşti' diyorlar. Bunları paylaşalım ki soru işareti kalmasın. Tank Palet Fabrikası özelleşmedi. Bir an önce önce tanka ihtiyacımız var, tankı yapmaya başlamamız lazım ama bu fabrika kurulana kadar epey bir zaman geçecek. Şimdilik hızlı bir şekilde fabrikanın içinde tank üretelim. BMC, 24 ay içerisinde 40 tankı üretip devlete teslim edecek, 41'inci tankta yerli motoru üstüne koyacak, büyük bir şey bu" Ondan sonra 250 tankı çok hızlı bir şekilde yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Sonra 100 tane tankın siparişini vermiş Katar. Bekliyor, yapacağız, onlara vereceğiz ve parasını alacağız. Müthiş bir şey." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Karasu'nun savunma sanayisi anlamında cazibe merkezine dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonra burası yapıldığında oradan çıkacak, burada üretmeye başlayacak, 5-10 bin kişinin çalıştığı alana dönüşecek. Tankın dışında başka büyük stratejik ehemmiyeti olan işler yapılacak. Bize ne diyorlar, 'Peşkeş çektiler Katarlılara, Tank Paleti sattı' diyorlar, bunların hepsi yanlış bilgi. BMC'ye ortak olmuştur Katarlılar. Ne kadarına? Yüzde 49'una. Yönetim kimin elinde? Türk firmasının elinde. Katar parasını koymuştur ama yönetim elimizde. Pazar bulduk, hem fabrikayı kuruyoruz, hem yerli motoru yapıyoruz, tankın üstüne koyuyoruz hem de onlara bir daha satacağız. Ne var bunda? Hiç yapmasa mıydık bu işi? Tank Palet Fabrikası, tesisler devletin. Tank Palet'in yaptığı bütün işleri şimdi bu firma orada yapacak. Yanında bir de tank üretecek. Sonunda da yine devletin olan yer yine devlete kalacak, gelip buradaki fabrikayı devam ettirecek. Bunun anormal tarafı neresi?"

Konuşmasının ardından vatandaşların sorularını cevaplayan Yavuz, daha sonra Karasu Limanı'nı gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



