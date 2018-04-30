Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tanju Çolak adaylık başvurusunu yaptı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AK Parti İzmir milletvekili aday adayı oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
Tanju Çolak adaylık başvurusunu yaptı

Eski Milli Futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. 'Kral Tanju' lakaplı futbolcu, "Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar adaylığımızı koyduk" dedi.

AK Parti'de siyaset yapma kararını ilk kez 2014 yılında Urla Belediye Başkanlığı aday adayı olarak ortaya koyan, ardından 2015 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan eski Milli Futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçiminde İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek başvurusunu yapan Çolak'ı, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de yalnız bırakmadı.

"SPORCU KİŞİLİĞİ, DURUŞU BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Başvuru sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çolak, "İzmir'i çok seviyorum, İzmir'e aşığım. 2014'ten bu yana tüm seçimlerde hep İzmir'de oldum. İzmir'e yabancı değilim, Urla'da yazlık evim var. Milletvekillerimizle seçim çalışmalarına katıldım. Halkın teveccühü, sıcaklığı o kadar güzel ki bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. Sporcu kişiliği, duruşu beni çok etkiliyor. Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar adaylığımızı koyduk. Görev verilsin, verilmesin hiç önemli değil. Biz bağlılığımızı bildirmek için bugün buradayız" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Avrupa
  5. İzmir
  6. Tanju Çolak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale geldi
    1. Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale..
    2. Tanju Çolak adaylık başvurusunu yaptı
    3. Erdoğan Özbekistan’da resmi törenle..
    4. İstanbul’da bakıcı dehşeti!
    5. Ermenistan'da sular hiç durulmuyor
    6. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
    7. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
    8. Vampir Batı
    9. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    10. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    11. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    12. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    13. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    14. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    15. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    16. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    17. Borsa haftaya nasıl başladı?
    18. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    19. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    20. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı