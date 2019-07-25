Tanıtımlarda devlet farkı

Kontenjan açıklarını kapatmak için tanıtım yarışında ‘Ben de varım’ diyen devlet üniversitelerine olan rağbetin her yıl daha da arttığını görüyoruz. ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlarla birlikte özellikle vakıf üniversiteleri arasındaki tatlı rekabetin hız kazandığını bu yıl da gördük. Üniversitelerin WEB sayfaları ve sosyal medyadan verdikleri mesajlarda sunulan imkânların büyük bir kısmı öğrenci adaylarının ekonomik durumlarını da gözden geçirmelerini gerektiriyor. Burs gibi fırsatlardan yararlanamayacağını gören öğrenciler ise tercih etmek istediği bölüm ya da program için rotayı devlet üniversitelerine çeviriyor. Araştırmalarını yaparken, üniversitenin referans mezunlarının kimler olduğunu öğrenmek isteyenlere bile rastlıyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla tercih listelerinde bir adet de olsa devlet üniversitelerine mutlaka yer verenlerin oranı yüzde 90’lar seviyesinde.

REKABETTE ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta İstanbul olmak üzere üniversitelerin en yoğun olduğu illerde bir hareketlilik yaşanacak. Üniversitelerde ilk kez okuyacak her öğrenciden 5’ine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul’da tanıtım günleri oldukça canlı geçiyor. İl genelindeki vakıf üniversiteleri tatlı bir rekabet içine girmiş durumda. Büyük bir çoğunluğu da şehir dışından gelecek adaylara yurtlarını açıyor, ücretsiz servis sağlıyor, hatta gezi planları yapanlar bile oluyor. Özellikle vakıf üniversiteleri arasındaki aday kapma yarışının bu hafta zirve yapması bekleniyor. Birçok üniversitede bu yıl kontenjanlar da olağanüstü bir artış yaşanmadığı için hepsinde de adayların bölüm ve programların tümünü tercih ederek, bunun doluluk oranına yansıması için bir gayret var. Ancak kontenjanlardaki gerileme ve boş kontenjan riski birçok üniversite yönetimini düşündürmekte. Ayrıca ekonomik koşullar vakıf üniversitelerinde öğrenimi daha da zorlaştırıyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde doluluk oranları arzu edilen seviyeye ulaşmış değil. Tüm bunlar bir kez daha devlet üniversitelerine olan ilginin yükselmesine vesile olacaktır.

Neden önce devlet?

Devlet üniversitelerinin ortalama kontenjanının vakıf üniversitelerinin kontenjanına göre üç kat fazla olması öğrencilerin tercih listesine de yansıyor. Bölüm ve program sayısı bakımından vakıf üniversitelerine göre daha zengin görünen bu üniversitelerin sundukları imkânlar da geçmiş yıllara göre genişliyor. Öğrenci adaylarının tercih kılavuzundaki kontenjanları inceleyip çıkaracakları listede kaç devlet üniversitesinin yer aldığına bakmalarını, tanıtım günleri vesilesiyle mutlaka bu üniversiteleri de yakından tanımalarını öneriyoruz. Puanı ve sıralaması tuttuğu halde önceliğini devlet üniversitesinden yana kullananların avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

● Büyük şehirlerde olanların birçoğu köklü geçmişe sahip (İstanbul Ünv, 19 Mayıs Ünv, Ankara Ünv, Atatürk Ünv v.s.)

● Hemen hemen hepsinde devletin sağladığı imkânları mevcut.

● Ticari amaç gütmemeleri öğrencilerin eğitim maliyetini düşürüyor.

● Yurt, barınma gibi temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılayacak kapasiteleri mevcut.

● Köklü devlet üniversitelerindeki akademisyen kadrosunun vakıf üniversitelerine göre daha oturmuş olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.

● Kampus imkânları birçoğunda yer alıyor. Ulaşım sorunu da yaşanmıyor.

● Her ilde mutlaka bir tane de olsa devlet üniversitesi var.

● Çok iyi kütüphaneleri ve bilişim altyapıları bulunuyor

Milyonluk tanıtımlar hedefi adaylar

Gerçekleştirilen tanıtım, etkinlik ve halkla ilişkiler çalışmaları için bu yıl 500 bin ile 3 milyon arasında bütçe ayıran üniversiteler var. Söz konusu bütçeyi yıla yayarak değerlendirenler de oldu. Son iki ay içinde değerlendirenler de. Tanıtımlarda bu yıl gelenek kısmen değişti. Daha önce radyo, televizyon, gazete, sosyal medya ve internet portallarında mutlaka yer alanların bu yıl fuarlara ve sosyal medyaya ağırlık verdiğini söyleyebiliriz.

Her adaya ayrı bir markaj

Bazı devlet üniversitelerinin tanıtım yarışında yer almaları rekabetin hangi noktaya geldiğini göstermekte. Bu üniversiteler de aday öğrencilere sunumlar yapıyor. Akademisyenlerin de katıldığı tanıtımlarda, tercih edilecek bölüm ya da programların detayları ile üniversitedeki sosyal yaşam bir bir anlatılıyor. Puanı ne olursa olsun devlet üniversitelerine olan ilginin bu yıl da yüksek olacağı beklentisi hâkim.

En çok rağbet gören bölümler

İKTİSAT VE EKONOMİ

İktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimi olan İktisat (Ekonomi); İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde en fazla tercih edilen programlar arasında yer alıyor. Toplam kontenjanı 20 bini aşan bu bölümde en yüksek taban puan 500 seviyesindeyken, kontenjan doluluk oranı yüzde 90’nı geçiyor. İktisat bölümünde son 8 yılda yıllık ortalama yüzde 7’lik bir büyüme söz konusu.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (FTR)

En fazla tercih edilen bölümler arasında yer alan FTR’de en yüksek taban puan seviyesi 500’leri aştı, en düşük taban puan ise 285 seviyesinde. Toplamda iki bin 700 kontenjana sahip olan bölümün doluluk oranı ise yüzde 100. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olanlara fizyoterapist unvanı veriliyor. Alanında iyi olan üniversiteler de bu bölüme ilgi arttıkça açma kararı alıyor.

İKTİSAT KONTENJANI EN YÜKSEK OLAN 3 DEVLET ÜNİVERSİTESİ

● İstanbul Üniv.

● İstanbul Üniv. İktisat (İ.Ö.)

● Dokuz Eylül Üniv. İktisat

İKTİSAT KONTENJANI EN YÜKSEK OLAN 3 VAKIF ÜNİVERSİTESİ

● Sabancı Üniv.

● İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

● Beykent Üniv

Devlette okumanın dezavantajları

●Yeni üniversitelerde yeterli öğretim kadrosu ve alt yapı eksikliği ile karşılaşılabilir.

●Küçük şehirlerdeki üniversitelerde sosyal aktiviteler zayıf

●Dağınık yerleşkeleri olan üniversitelerde ulaşım sorun olabiliyor.

Popüler bölümler

●Hukuk

●İşletme

●İktisat

●Ekonomi

●Uluslararası İlişkiler

●Hemşirelik

●İlahiyat

●Tıp

●Makine Mühendisliği

●Tarih

●İnşaat Mühendisliği