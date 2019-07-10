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"Tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının amacı hem ülkeyi tanıtmak hem de bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde Türkiye'nin markalaşmasını sağlamak. Markalaşma sıkıntımız var. Bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız, sürekli tanıtım yapmanız lazım. Sürekli tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz"- "Yerli turisti korumamız gerekiyor. Müze Kart'ı yaygınlaştırmak istiyoruz. Müze Kart'ın bundan sonra hiçbir zaman fiyatını yükseltmeyeceğiz. Müze Kart fiyatları sabit kalacak, zam yapmayacağız"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:43
"Tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının amacı hem ülkeyi tanıtmak hem de bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde Türkiye'nin markalaşmasını sağlamak. Markalaşma sıkıntımız var. Bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız, sürekli tanıtım yapmanız lazım. Sürekli tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz." ifadesini kullandı.

Ersoy, HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2023 için belirlenen 65 milyar dolar turizm geliri ve 75 milyon turist hedefini yakalamak amacıyla kurulan bir yapı olduğunu belirtti.

Türkiye turizminde markalaşma ve tanıtımı ön plana almak istediklerini kaydeden Ersoy, ajansın özel sektör ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu ile yönetileceğini söyledi.

Yönetim Kurulunun sektörden sağlayacağı kaynağı nereye harcayacağına kendisinin karar vereceğini bildiren Ersoy, "Yönetim Kurulu 13 kişiden oluşuyor. Bakan, bakan yardımcısı ve Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, 2 havalimanı grubu var, İGA ve TAV grubu. Bu iki ciro olarak büyük liman işletmecisinin dönüşümlü olarak görev yapmasını istiyoruz. Böylece 5 üye oluyor. Acentacıları temsilen, seyahat acentaları arasından oylamayla bir temsilci atamak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin 7 bölgesinden turizm işletmeli belgeli tesisleri arasından oylamayla seçilecek adayların da ajansta yer almasını istediklerini belirten Bakan Ersoy, ajansın eğitim, sağlık turizmi gibi önemli tanıtım gerektiren konuları masaya yatıracağını ifade etti.

Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının amacı hem ülkeyi tanıtmak hem de bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde Türkiye'nin markalaşmasını sağlamak. Markalaşma sıkıntımız var. Bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız, sürekli tanıtım yapmanız lazım. Sürekli tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz." diye konuştu.

- "Müze Kart'a zam yapmayacağız"

Bakan Ersoy, kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti.

"Müze Kart fiyatlarının artıp artmayacağı" sorusu üzerine Bakan Ersoy, müzelerden sağlanan gelirlerin yüzde 85'inin yabancı, yüzde 15'inin de yer turistten elde edildiğini kaydetti.

Ersoy, "Yerli turisti korumamız gerekiyor. Müze Kartı yaygınlaştırmak istiyoruz. Müze Kart'ın bundan sonra hiçbir zaman fiyatını yükseltmeyeceğiz. Müze Kart fiyatları sabit kalacak, zam yapmayacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:43
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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