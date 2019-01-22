Tanıtım afişine zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in fotoğrafının bulunduğu tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarındaki Boğaçayı Köprüsü'nde temizlik yapan belediye işçileri, bir kişinin üzerinde Menderes Türel'in fotoğrafıyla "Antalya yeni bir yaşam alanı kazanıyor" yazan afişe zarar verdiğini fark etti. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Fatih Polis Merkezi ekipleri, Ö.D'yi "Mala zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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