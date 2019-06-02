Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.

Ergani ilçesinde hayırsever Bedran Aslan, bir markete girerek veresiye defterini istedi. Burada tanımadığı kişilerin borcunu ödeyen Aslan, daha sonra marketten çıktı. Market sahibi de bunun üzerine kalan bir kısım borcun üzerini çizdi.

Borcu ödenen vatandaşlar hayırsever ve market sahibine teşekkür etti.

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