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Tanıktan ankesörlü telefon itirafı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi- Duruşmada tanık olarak dinlenen Gökhan Y:- "Sorumlu abimiz, toplantılarda bir sonraki toplantının yeri, zamanı hakkında bilgi veriyordu. Planlı toplantılarda değişiklik olduğunda da sabit hatlardan cep telefonumuzu arayarak bilgilendiriyordu"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:45
Tanıktan ankesörlü telefon itirafı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya, tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olarak "Etkin Pişmanlık Hükümleri"nden yararlanan Gökhan Y, tanık olarak beyanda bulundu.

Sanıklardan eski üsteğmen Cüneyt Kılıç ile Tokat'ta FETÖ toplantılarına katıldığını anlatan Gökhan Y, "Örgütle iltisakımdan dolayı KHK ile ihraç edildim, Tokat'ta verdiğim ifademde Cüneyt'i teşhis ettiğim için buradayım. 2011'e kadar cemaat olarak bildiğim örgütle temasım vardı. O tarihte benden sorumlu kişi, toplantılara Cüneyt Kılıç'ın da geleceğini söyledi. Kendisini o zaman tanıdım, belli aralıklarla da görüşüyorduk." dedi.

Kendilerinden sorumlu "örgüt abisi"nin kamuoyunda "ankesörlü arama soruşturması" olarak bilinen sabit hattan arama yöntemini kullandığını belirten Gökhan Y, "Sorumlu abimiz, toplantılarda bir sonraki toplantının yeri, zamanı hakkında bilgi veriyordu. Planlı toplantılarda değişiklik olduğunda da sabit hatlardan cep telefonumuzu arayarak bilgilendiriyordu." ifadelerini kullandı.

Beyanın ardından söz alan sanık Kılıç, tanığın beyanlarını kabul etmeyerek, FETÖ sohbetlerinde bulunmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:45
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Kara Harp Okulu darbe girişimi davası
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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