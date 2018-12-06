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Tanık eski astsubaydan "ankesörlü telefon" itirafı

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılandığı davada, tanık M.Ü, sanıklar Ömer Kızılova ve Fatih Karagöz ile örgüt evlerinde toplantılara katıldıklarını, toplantıların zaman ve mekan bilgisinin, "mahrem imam" tarafından ankesörlü telefonla bildirildiğini anlattı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:21
Tanık eski astsubaydan "ankesörlü telefon" itirafı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık eski astsubaylar Ömer Kızılova ve Fatih Karagöz hakkında beyanda bulunan tanık M.Ü'nün duruşma salonunda dinleneceğini bildirdi.

Bunun üzerine huzura alınan tanık M.Ü, 1994'ten 2016'ya kadar örgüt içinde faaliyet gösterdiğini, darbe girişiminden sonra hakkında yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanıp FETÖ ile irtibatı olduğunu bildiği askeri personeli savcılıkta deşifre ettiğini söyledi.

M.Ü, davanın sanıklarından Ömer Kızılova ve Fatih Karagöz ile astsubay hazırlık okulunda tanıştığını ve 1999'da sanıklarla aynı dönemde mezun olduklarını ifade etti.

Sanıklarla örgüt evlerine gidip toplantılara katıldıkları belirten M.Ü, şunları anlattı:

"Ömer ile 2000-2001 yıllarında 4-5 kez görüşmüştük. FETÖ evlerinde sohbet amaçlı bir araya geliyorduk. İsminin Mehmet olduğunu bildiğim kişinin evinde ya da benim evimde toplanıp, Gülen'in kitaplarını okur, videolarını izlerdik. 2001 yılında örgütten ayrılmayı düşündüm ancak ayrılamadım. Fatih'i de 2-3 kez evlerde gördüm. Hatta 2013'te tekrar örgütten ayrılmak istediğimde, Fatih Karagöz, Ali isimli örgüt abisiyle ikna için evime geldi. Bana 'Neden ayrılıyorsun? Burada vatan, millet için güzel işler yapıyoruz' diyerek ikna etti."

Örgüt içerisinde kendisinden sorumlu "Ali" kod adlı kişi tarafından ankesörlü telefondan arandığını kaydeden M.Ü, "Toplantılar için sabit hatlardan aranıyordum. Gün, saat ve yer ayarlaması yapılıyordu. Ben de ilgili kişilere bildiriyordum, görüşmeye gidiyorduk." dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan sanıklar Karagöz ve Kızılova, M.Ü. ile aynı okuldan mezun olduklarını ancak iddia edildiği gibi herhangi bir toplantıya katılmadıklarını savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:21
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. ankesörlü telefon
  3. FETÖ
  4. Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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