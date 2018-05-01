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Tanık: 15 Temmuz gecesi köprüde CIA ajanı bulunuyordu

Askeri istihbaratta ‘sivil haber elemanı’ olarak görev yapan tanık, "15 Temmuz gecesi diğer yerlerde olduğu gibi Şehitler Köprüsü’nde de çok sayıda CIA ajanı bulunuyordu." şeklinde açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:31
Tanık: 15 Temmuz gecesi köprüde CIA ajanı bulunuyordu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi kapsamında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası sürüyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 38. duruşmada askeri istihbarat sivil haber elemanı B.Ü. tanık oldu.

"ANA DİLLERİ GİBİ TÜRKÇE KONUŞUYORLARDI"

Köprüde ABD'nin New Jersey Haber Ajansı'na bağlı iki muhabirin olduğunu belirten B.Ü. "Bu kişiler aynı zamanda istihbaratçı. Bu insanların, insanları yönlendirdiklerini gördüm. Ana dilleri gibi Türkçe konuşuyorlardı. Ancak askerlerin yanında salağa yatıp İngilizce konuşuyorlardı" dedi. 

O GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

Davada sanık savunmaları, müşteki ve tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Dosyada delil olarak yer alan kamera görüntüleri izlendi. Kan donduran görüntüler karşısında gaziler olay gecesini bir kez daha yaşarken, sanıklar da sessizce oturdukları yerde dev ekrandan görüntüleri izledi


(Sabah)
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:31
  1. İstanbul
  2. terör örgütü
  3. FETÖ
  4. GÜNCEL Haberleri

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