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Taner Yıldız oyunu kullandı

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:02
Taner Yıldız oyunu kullandı

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız oyunu kullandı.


Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne annesi ve eşi ile birlikte gelen Yıldız, 2109 nolu sandıkta kimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ’hayırlı olsun’ dilekleriyle oyunu kullandı. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız seçimin Kayseri ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Eşimin mezun olduğu okulda oy kullanmak nasip oldu. Annem ve eşimle oyumuzu kullandık. İnşallah Kayserimiz, ülkemiz için hayırlı ve güzel sonuçları inşallah Allah nasip eder. Dün akşam 18:00’e kadar iyi bir niyetle bütün arkadaşlarımız, teşkilatımız, Cumhur İttifakı üyeleri MHP kardeşlerimiz hep beraber çalıştık, Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerde başarılı olması için. Biz sonuçtan mesul değiliz, gayretlerimizden mesulüz. Hamt olsun onu da fazlasıyla gösterdiğimize inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Kayserili hemşehrilerimizin sağduyusuna, sezgilerine hep inandık. Ve bizi hiç mahcup etmediler. Ben bu seçimde de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Dün akşama kadar partiler arasında siyasi bir rekabet vardı. Ama yarın sabah itibariyle seçilecek olan inşallah büyükşehirde Memduh Büyükkılıç başkanımız olur, komple cumhur ittifakının aday çıkardığı 16 ilçemizde de inşallah kazanan arkadaşlarımız olur. Ve onlar Kayserimizin tamamına hangi partiden olursa olsun ayrım yapmaksızın 5 yıllığına hizmet edecekler. 2024 yılı seçimlerine kadar sağlık, sıhhat içerisinde inşallah gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.


Oy verme öncesi ve sonrasında Taner Yıldız, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:02
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