Taner Ozan CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Taner Ozan oldu

CHP Yalova belediye başkan adayı son dakika kim oldu? sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Taner Ozan oldu. Taner Ozan'ın CHP Yalova belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Taner Ozan'ın kim olduğu araştırılıyor. Taner Ozan hangi görevlerde bulundu. İşte CHP belediye başkan adayları.

Taner Ozan görevden alınmıştı

Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şube Başkanı Taner Ozan ve yönetim kurulu üyeleri Genel Merkez tarafından görevden alınmıştı. Yerlerine Genel Kurul yapılana dek görev yapmak üzere Tevfik Erdoğan Yıldız, Mehmet Sakarya, Murat Güner, İlknur Ertuğrul, Merve Deniz, Halil Mahmut Güral ve Aynur Yalçınkaya’nın geçici olarak atanmasına karar verilmişti.

Yalova ADD eski Şube Başkanı ve Yalova İl Genel Meclis Üyesi Taner Ozan görkemli bir düğünle evlenmişti. Samanlı Köyü eski futbol sahasındaki mesire alanında yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde, Taner Ozan ve Gülçin Sönmez'in nikahını Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen kıyarken, çiftlerin nikah şahitliğini ise ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum ve Yalova Belediye Meclis Üyesi Selçuk Atasoy yapmıştı

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler şöyle:

Adıyaman / Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer

Aksaray / Eskil Yakup Gök

Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay

Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök

Aksaray /Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi

Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu

Amasya / Taşova Ömer Özalp

Antalya / Kepez Murat Dinç

Balıkesir / Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi

Balıkesir / Marmara Yakup Aksu

Bartın Merkez Mehmet Arslan

Bartın / Amasra Recai Çakır

Bingöl / Karlıova Ahmet Karabulak

Bingöl / Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan

Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin

Bitlis / Güroymak Mehmet Şefik Aysoy

Bitlis / Hizan Servet Özdemir

Bolu / Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi

Çankırı / Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu

Denizli / Honaz Yüksel Kepenek

Denizli / Babadağ Ali Atlı

Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan

Diyarbakır / Bağlar Hebun Kaplan

Diyarbakır / Bismil Selim Yılmaz

Diyarbakır / Kocaköy Muhyettin Çelik

Elazığ / Palu Adnan Karadağ

Erzincan / Üzümlü Elif İnci Utlu

Erzincan / Çayırlı Nihat Alptekin

Erzincan / Refahiye Yavuz Dumanlı

Erzincan / Tercan Derya Kırdım

Erzincan / Kemah Ali Sin

Erzincan / İliç Gökmen Yıldırım

Giresun / Espiye Soğukpınar Mustafa Eyice

Hakkari / Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan

Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik

İzmir / Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı

izmir / Aliağa Özcan Durmaz

İzmir / Kınık Ahmet Özkan

İzmir / Ödemiş Muhittin Cumhur Şener

Kahramanmaraş / Ekinözü Fatih Vicdan

Kars Merkez Taner Toraman

Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk

Kırıkkale / Çelebi Oktay Babadağ

Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu

Konya / Kulu Galip Polat

Kütahya / Simav Gülcan Bütün

Mersin / Aydıncık Abdullah Servili

Mersin / Çamlıyayla İslam Sarı

Muğla / Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi

Muğla / Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi

Muğla / Köyceğiz Hüseyin Erol

Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler

Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok

Nevşehir / Kozaklı Bülent Öcal

Nevşehir / Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok

Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş

Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar

Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya

Ordu / İkizce Mustafa Kaynar

Ordu / Altınordu Birol Yılmaz

Sivas / Doğanşar Erdal Öztürk

Şırnak / Silopi Başverimli Süleyman Bayrak

Şırnak / İdil Karalar Ekrem Sağlam

Tokat / Zile Şükrü Sargın

Trabzon / Çaykara Hasan Düzgün

Trabzon / Tonya Şuaib Aydın

Yalova Merkez Kadıköy Taner Ozan

Yalova / Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu

Yozgat / Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek

Yozgat / Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

CHP Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı Taner Ozan oldu

Açıklanan adaylar içerisinde Yalova Kadıköy adayı Taner Ozan da var. Taner Ozan Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova şube eski başkanıdır.