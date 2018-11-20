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Taner Öcal, resmen Kardemir Karabükspor'da

- Kardemir Karabükspor, teknik direktör Taner Öcal ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı

20 Kasım 2018 Salı 18:47
Taner Öcal, resmen Kardemir Karabükspor'da


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Taner Öcal ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Taner Öcal için kulübün Yenişehir'deki tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, burada yaptığı konuşmada, ekonomik ve sportif açıdan zor bir süreç geçirdiklerini, bunu aşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir kan değişikliği olması için teknik direktörleri Levent Açıkgöz ile yolların ayrıldığını anlatan Yüksel, "Bugünden itibaren yeni hocamız Taner Öcal'dır. Taner hocamız inşallah Karabük'ün kötü gidişatını değiştirecek. Bugünden itibaren Karabük'te çok şeylerin değişeceğine inanarak çalışmaya başladık. 1,5 yıllık kendi şartlarımızda uygun bir şekilde öncelikle transferi açıp ligde kalabilmek planıyla sözleşme imzaladık." diye konuştu.

Taner Öcal ise genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük zorluklar içerisinde mücadele eden bir takım var. Başkanımız da bu zorluğu bilerek görev aldı. Gerçek bir Karabüklü olarak saygı duyuyorum. Bu mücadelede ben de kendisinin yanında olmak istedim. İnşallah bu kulübü layık olduğu yerlere çıkarırız. Karabükspor taraftarına ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Genç bir takımımız var ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Transfer açılacak, devre arası yapacağımız takviyelerle bu takımı ligde tutmak için büyük bir mücadele vereceğiz."

Konuşmaların ardından Öcal, kendisini 1,5 yıllığına Kardemir Karabükspor'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:47
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Mehmet Yüksel
  3. Taner Öcal

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