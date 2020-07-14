Taner Bolat kimdir nerelidir? Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Bolat hayatı biyografisi

Taner Bolat kimdir?1983 yılında Konya Ereğli’de doğdu. 2001 yılında Konya Ereğli Atatürk Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini birincilikle kazandı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Kasımpaşa Deniz Orduevi Müdürlüğünde askerlik görevini yerine getirdi. 2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını birincilikle kazandı. 2008 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine başladı. 2008/2009 yıllarında Konya Ereğli Kaymakam Yardımcısı, Yozgat Aydıncık ve Uşak Karahallı Kaymakamı olarak görev yaptı. 2010 yılında bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi almak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’ye görevlendirildi.

Taner Bolat nerelerde görev yaptı?

Kastamonu Hanönü, Ordu Mesudiye ve Konya Ahırlı Kaymakamı olarak görev yaptı. 2014 yılında Burdur ili Ağlasun İlçesine Kaymakam olarak atanmış aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi alanında uzmanlık eğitimi almak üzere bir yıl süre ile görevlendirilmiştir. Çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Almanca ile az derecede Çince bilmektedir.