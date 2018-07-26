Taner Akıncı kimdir? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı mı oldu?

HSK kararnamesine göre, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı değişti. Bu daireye başkan olarak hakim Taner Akıncı getirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ’ndeki olaylara ilişkin haklarında 37 ’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135 ’i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı Taner Akıncı, FETÖ’cü sağını azarlamıştı. FETÖ ’cüler, diğer davalarda olduğu gibi yine üç maymunu oynamıştı. FETÖ’cü er Ahmet Turan Çiftçi’nin ”Araçta uyuyordum” sözlerine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, ”O gece kimse uyumadı. Buradaki kahramanlar uyumadı. Sen uyudun öyle mi?” dedi.