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Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Yemekleri, mezeleri ve tatlıları kadar ekmekleriyle de adından söz ettiren gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hatay’da, kadınların çamurlu ellerinde şekillenen tandırlar, ekmeğe ayrı bir lezzet katıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:01
Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Yemekleri, mezeleri ve tatlıları kadar ekmekleriyle de adından söz ettiren gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hatay’da, kadınların çamurlu ellerinde şekillenen tandırlar, ekmeğe ayrı bir lezzet katıyor.


Killi toprağın samanla karıştırılıp suyla uzun süre yoğrulmasıyla elde edilen çamurun, kadınların ellerinde adeta nakış gibi şekillendirilmesiyle zahmetli bir sürecin ardından yapılan tandırlar, ekmeğin lezzet kazanmasında önemli bir rol oynuyor.


Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önünde yükselen küçüklü büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.


Hatay’ın Samandağ ilçesinde tandır yapma geleneğini sürdüren killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiren kadınlardan biri olan 3 çocuk annesi Sibel Çatal (45) annesinden öğrendiği mesleği çocuklarına da öğretmek istiyor.


Çocukluğundan beri tandır yaparak geçimi sağladığını belirten Çatal, tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp şeker gibi erittiklerini belirterek, çamuru 1 gün güneşte beklettiklerini ve elekten geçirdiklerini söyledi.


Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettiklerini belirten Çatal, "Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz ama zevkli bir iş" dedi.


Sibel Çatal, tandırın ekonomik olarak ailelere çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Mesleği annemden öğrendim bizde çocuklara öğretiyoruz yavaş yavaş bu meslek geçmişten bana annemden sonra çocuklarıma ve torunlarıma kadar devam edecek. Emek ve güç isteyen bir iş. Tandırın içinde ekmek, tavuk ve aklınıza ne geliyorsa yapabiliyorsunuz" diye konuştu.


Ayda ortalama 10 tandır ürettiklerini ifade eden Çatal, yapılan tandırların ebatlarına göre 70 ila 100 TL arasında satıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:01
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