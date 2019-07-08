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Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni ticaret kapısı olma yolunda

Faslı uzmanlar, hükümetin genişleterek Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun en büyük limanı haline getirmeyi hedeflediği Tanca Akdeniz 2 Limanı'nın, Afrika'nın ticaret kapısı ve uluslararası yatırımlar için bir geçiş noktası haline geleceğini ifade ediyor- Fas'taki Maarif Araştırma Merkezi Müdürü Selman Bunuman:"Liman, Afrika'da yatırım yapmak isteyen şirketler ve sanayi firmaları için lojistik imkan sağlamayı amaçlıyor. Bu limanla Fas, stratejik bir bölge, platform ve geçiş noktası haline geliyor"- Faslı ekonomist Ömer Kettani:"Afrika'da yapılacak ticaret, Tanca Akdeniz 2 Limanı'ndan geçmek zorunda olacak"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni ticaret kapısı olma yolunda

RABAT (AA) - MUHAMMED BENDERİS - Fas'ın genişleterek Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun en büyük limanı haline getirmeyi hedeflediği Tanca kentindeki Tanca Akdeniz 2 Limanı'nın (Tanger-Med 2 Limanı), Afrika'nın ticaret kapısı olacağı ve uluslararası yatırımlar için bir geçiş noktası haline geleceği belirtiliyor.

Fas, dünyanın 77 ülkesindeki serbest ticaret ve sanayi bölgeleri yakınında bulunan, 186 liman ile bağlantısı olan "lojistik bir kapı" niteliğindeki Tanca Akdeniz 2 Limanı'nı genişleterek 2019'un ikinci yarısından itibaren hazineye daha çok girdi sağlamayı hedefliyor.

Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte limandaki konteyner terminalleri toplam kapasitesinin 9 milyon TEU'ya ulaşması bekleniyor. Konulan bu hedefle limanın, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'ndaki en büyük ikmal merkezi haline gelmesi planlanıyor.

Tanca Akdeniz 2 Limanı'ndan taşınan konteyner sayısının da yıllık yaklaşık 4,5 milyona ulaşması amaçlanıyor.

- Fas, uluslararası yatırımlar için Afrika'nın kapısı olacak

AA muhabirine konuşan Faslı uzmanlar, limanın ülkeyi Afrika'da uluslararası yatırımlar için bir "kapı" haline getireceğini, ülkeye ve bölgeye ekonomik alanda yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade etti.

Fas'taki Maarif Araştırma Merkezi Müdürü Selman Bunuman, Tanca Akdeniz 2 Limanı'nın genişletilmesinin Fas'ı, Afrika'da uluslararası yatırımlar için bir "kapı" haline getireceğini söyledi.

"Liman, Afrika'da yatırım yapmak isteyen şirketler ve sanayi firmaları için lojistik imkan sağlamayı amaçlıyor. Bu limanla Fas, stratejik bir bölge, platform ve geçiş noktası haline geliyor." diyen Bunuman, genişletme çalışmalarının Fas'ın, yeni kalkınma modelinde stratejik bir vizyona sahip olduğunu gösterdiğini ve bu kalkınma modelinin de esas olarak sanayileşmeye odaklandığını dile getirdi.

Bunuman ayrıca Rabat yönetiminin izlediği bu strateji önünde karşıt stratejiler de bulunduğunu ve bunlarla "tehlikelerin farkında olma ve iyi bir planlama yapma" yoluyla mücadele edilebileceğini kaydetti.

- Liman, Fas ekonomisine yeni bir dinamizm sağlayacak

Faslı ekonomist Ömer Kettani de limanın genişletilmesiyle Fas ekonomisine yeni bir dinamizm kazandırılacağını söyledi.

Kettani, "Tanca Akdeniz 2 Limanı, Tanca kentine önemli ekonomik bir boyut kazandırdı. Yapılacak genişletme çalışmalarıyla da Tanca artık bir sanayi ve ticaret kentine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Limanın jeopolitik konumunun önemine dikkati çeken Kettani, Tanca Akdeniz 2 Limanı'nın uluslararası pazara yakın en büyük liman ve Batı Afrika'ya ulaşım için en kolay yol olduğunu vurguladı.

Tanca'nın Batı Afrika başta olmak üzere Afrika'daki küresel ticaret kaynaklarından biri haline geleceğini belirten Kettani, "Afrika'da yapılacak ticaret, Tanca Akdeniz 2 Limanı'ndan geçmek zorunda olacak." dedi.

Fas'ın ithalat ve ihracat için ilk altyapı merkezi olma özelliği taşıyan Tanca Akdeniz 2 Limanı'ndan 2018'de yaklaşık 34 milyar dolarlık bir para akışı gerçekleşmişti.

Tanca Akdeniz 2 Limanı'nı genişletme çalışmaları kısmen tamamlanmakla beraber hala devam ediyor.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
  1. Fas
  2. Tanca
  3. Tanger-Med 2 Limanı

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