TANAP Kars’ta engelleri aştı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ninSosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) çerçevesinde hayata geçirilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğince (DİSODER) geliştirilen "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi"nin (ESKİP)’i Kars’ta da erişilebilir hale getirdi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen DİSODER Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği tarafından yürütülen Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP)’nin en büyük etabı olan, ortak kamusal alanların düzenlenerek engelliler için erişilebilir mekanlara dönüştürülmesi ve engellilere yönelik araç gereç dağıtım faaliyetleri, Kars’tadevam etti.

Halk Eğitim Merkezi’nde engelliler için dizayn edilen asansör ve araç gereçlerin dağıtım ve açılış töreninde konuşanTrans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ProjesiSosyal ve Çevresel Yatırım Programı Uzmanı Özlem Ersavaş, “Biz Kars’ta bir çok proje yaptık. Eğitim anlamında, diğer sektörlere destek anlamında ama bu projemizin asıl sahibi DİSODER’dir. Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği bu projeyi hayata geçirdi. Bizde alimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Kars’ta, Erzurum’da, Sivas’ta, Yozgat’ta, erişebilir mekan örnekleri yaparak, pilot örneklerle biraz daha engelli farkındalığını yükseltmeye yönelik bir çalışmamız oldu. Bu anlamda eğitime verdiğimiz desteklerin yanında, engellilere, kadınlara, üretime verdiğimiz desteklerle birleştirmeye çalışıyoruz. Bütün alanlara destek vermeye çalışıyoruz. Doğru yerlere destek verdiğimizi görmek, benim hem kendi adıma, hem de şirketimTrans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi adına da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Dolunay Derneği Faruk Ocak’ta ilkez Halk Eğitim Merkezi’nde ikinci kata çıktığını söyledi. Ocak, “Bizleri şuana kadar toplumdan uzaklaştıran bazı nedenlerin yavaş, yavaş ortadan kalkması, bizleri toplumla beraber yaşayabilir, üretebilir, bir insanlar olduğumuz düşüncesini, bütün insanlara farkındalık oluşumu için ortaya koydukları için emeği geçenlereteşekkür ediyorum. Bizde Dolunay Derneği olarak üzerimize düşen her türlü fedakarlıkta bulunarak bu desteğimizi, her türlü platformda gerçekleştireceğimize inanabilirsiniz. Ulaşılabilirlikte Halk Eğitim Merkezi’nin önceki yıllara göre bizler için daha vazifeli olmasını istirham ediyorum diye konuştu.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 6.3 milyon TL’lik bir fonla gerçekleştirdiği ESKİP Projesi kapsamında tadilat ve dönüşüm çalışmaları tamamlanan, Kars Halk Eğitim Merkezi’nin açılışları gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlarımızın bağımsız bireyler olarak sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemeyi hedefleyen ESKİP Projesi kapsamında Kars’tagerçekleştirilen açılışın ardından ihtiyaç sahibi engellilere yönelik araç gereç dağıtımı yapıldı.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun,Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Uzmanı Özlem Ersavaş, DİSODER Başkanı Hakan Elbir, Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Acihan Koçoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Dolunay Derneği Başkanı Faruk Ocak ve davetliler katıldı.