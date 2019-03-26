0553 313 94 23

TANAP heyetinden Bayburt Rektörlüğüne ziyaret

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ Projesinin sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışı için davet edilen Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörlüğü Heyeti, Rektör Prof.

26 Mart 2019 Salı 16:02
TANAP heyetinden Bayburt Rektörlüğüne ziyaret

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ Projesinin sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışı için davet edilen Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörlüğü Heyeti, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.


TANAP-SEIP Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve heyeti, projenin başarıyla sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin kurulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Rektör Coşkun ise, bölge kalkınmasını hızlandıran proje çıktılarını yeni gelişim alanlarına yaymayı hedeflediklerini belirterek desteklerinden dolayı TANAP yetkililerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Erdem tarafından Coşkun’a plaket takdim edildi.


Ziyarette Proje Koordinatörü Prof. Dr. Vecihi Aksakal da hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya destek
    1. Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya..
    2. Edirne Valisi Canalp, özel çocuklarla..
    3. Mor havuç neye iyi gelir?
    4. Mor havuç neye iyi gelir?
    5. Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta,..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13-14-15..
    7. Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı..
    8. Şehitler anısına 20 metrelik Türk..
    9. AK Parti'nin Van mitingi
    10. Yemen'den ABD'nin Golan Tepeleri..
    11. Nurdağı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ve..
    12. "Vergi kaçıran kimse şehrül emin..
    13. Çiftlik Bank iddianamesinin detayları..
    14. 832. Sokak asfaltlanıyor
    15. AK Parti'nin adayı çekildiğini açıkladı
    16. Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    18. Matadorlar meclise giriyor
    19. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
    20. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız