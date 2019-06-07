Tamzara’da organik pazar sezonu açıldı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesin Tamzara Mahallesinde geçen yıl kurulan ve mevsimlik olarak hizmet veren yüzde yüz Ekolojik Pazarı, sezonu açtı. Pazar, birinci yılında da tüketicilere temiz, güvenilir ve sertifikalı organik ürünler sunmayı sürdürüyor.

Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve paralelinde tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan Ekolojik Pazar Projesi kapsamında mahalledeki üreticilerorganik üretim yapıyor.

İl genelinde ve komşu illerden ziyaretçisi olan pazar sezonun ilk gününde de yoğunluk yaşadı. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, bu yıl geçen yıldan daha çok ilgi görecek olan pazarın kadınların ürünlerini pazarlayarak ailelerine hem ekonomik katkı hem de mahallenin tanıtımına katkıda bulunmakta olduğunu söyledi.