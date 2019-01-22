Tampon değişik!
Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Tampon değişik!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.22 Ocak 2019 Salı 12:57
Mustafa Akkuş
Ortada iki farklı tampon resmi var!
ABD’nin istediği tampon değişik!
Bence işin ortak olan sade ismi var!
ABD’nin istediği tampon değişik!
*
Tampon var, yapınca kanı durdurur!
Tampon var, neticeyi hayra yordurur,
Kimi tampon görene, soru sordurur!
ABD’nin istediği tampon değişik!
*
Aynı değil tabii ki de keza her tampon!
O da ikiye ayrıldı! Hayır, şer tampon!
İnşallah ki kötülerin başın yer tampon!
ABD’nin istediği tampon değişik!
*
Amerika kazık gibi, orda duracak!
Herifçioğlu yeni yeni üsler kuracak,
Ordan uçak kaldıracak kimi vuracak!
ABD’nin istediği tampon değişik!
*
Kart hileli, ama yine karıyor adam!
Satrançta kârlı hamle, arıyor adam!
Bir taş üç kuş hayâli, kuruyor adam!
Amerika’nın istediği tampon değişik!
YORUM YAZ