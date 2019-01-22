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Tampon değişik!

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Tampon değişik!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

22 Ocak 2019 Salı 12:57
Tampon değişik!

Mustafa Akkuş

Ortada iki farklı tampon resmi var!

ABD’nin istediği tampon değişik!

Bence işin ortak olan sade ismi var!

ABD’nin istediği tampon değişik!

*

Tampon var, yapınca kanı durdurur!

Tampon var, neticeyi hayra yordurur,

Kimi tampon görene, soru sordurur!

ABD’nin istediği tampon değişik!

*

Aynı değil tabii ki de keza her tampon!

O da ikiye ayrıldı! Hayır, şer tampon!

İnşallah ki kötülerin başın yer tampon!

ABD’nin istediği tampon değişik!

*

Amerika kazık gibi, orda duracak!

Herifçioğlu yeni yeni üsler kuracak,

Ordan uçak kaldıracak kimi vuracak!

ABD’nin istediği tampon değişik!

*

Kart hileli, ama yine karıyor adam!

Satrançta kârlı hamle, arıyor adam!

Bir taş üç kuş hayâli, kuruyor adam!

Amerika’nın istediği tampon değişik!

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:57
  1. Mustafa Akkuş
  2. ABD
  3. tampon
  4. Amerika

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