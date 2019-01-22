Tampon değişik! Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Tampon değişik!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Mustafa Akkuş Ortada iki farklı tampon resmi var! ABD’nin istediği tampon değişik! Bence işin ortak olan sade ismi var! ABD’nin istediği tampon değişik! * Tampon var, yapınca kanı durdurur! Tampon var, neticeyi hayra yordurur, Kimi tampon görene, soru sordurur! ABD’nin istediği tampon değişik! * Aynı değil tabii ki de keza her tampon! O da ikiye ayrıldı! Hayır, şer tampon! İnşallah ki kötülerin başın yer tampon! ABD’nin istediği tampon değişik! * Amerika kazık gibi, orda duracak! Herifçioğlu yeni yeni üsler kuracak, Ordan uçak kaldıracak kimi vuracak! ABD’nin istediği tampon değişik! * Kart hileli, ama yine karıyor adam! Satrançta kârlı hamle, arıyor adam! Bir taş üç kuş hayâli, kuruyor adam! Amerika’nın istediği tampon değişik!

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