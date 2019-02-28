TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı yapıldı Bilecik’te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı Planlama Toplantısı yapıldı.

Bilecik’te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı Planlama Toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleşen toplantıya Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in yanı sıra Bilecik Tatbikat Planlama Ekibi müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sisteminin (AYDES) uygulamaya alınması hakkındaki genelge gereği; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hazırladığı tatbikat kitapçığı doğrultusunda mart ayında yapılacak olan 2019 yılı tatbikatının detaylarını belirledik” dedi.

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