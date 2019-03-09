TAMP masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl düzenlenen masa başı tatbikatı Bilecik Vali Yardımcı Mustafa Kemal Özgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Masabaşı tatbikatında senaryo gereği,Bilecik’in Bozüyük ilçesinde saat 08.15’te meydana gelen depremde 26 hizmet grubunun katılımı ile muhtemel bir afet ve acil durum halinde afet ve acil durum yönetim merkezleri (AADYM) ve yerel düzey hizmet grupları arasında koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarının geliştirilmesi, afet ve acil durum yönetim merkezlerine afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması, TAMP-BİLECİK İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin eğitilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedeflenerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasında hizmet grupları tarafından yapılacak işlemlerin sistemsel ve organizasyon yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.