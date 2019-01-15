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Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü

15 Ocak 2019 Salı 14:29
Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısını tamir etmek isteyen Orhan Yaşa (59), bastığı plastik parçanın kırılması sonucu 4 metre yüksekten zemine düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:29
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. İş kazası
  4. Orhan Yaşa

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