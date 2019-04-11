Tamir etmek istediği otobüsün altında kalarak yaralandı Sakarya Hendek’te arızasını gidermek amacıyla girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Sakarya Hendek’te arızasını gidermek amacıyla girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yolcu için Hendek Otobüs terminaline uğrayan 81 AAG 932 plakalı otobüsün sürücüsü Ş.B., arızalanan aracını tamir etmek için otobüsün altına girdi. Tamir sırasında körüğün patlaması sonucu otobüsün altında kalan sürücü yaralandı. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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