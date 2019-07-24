Tamer’den vekaletle kurban bağışı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programına bağışta bulundu.

Bağış öncesi açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliği içerisinde vekalet yoluyla kurban bağışına yapmış olduğunuz katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın 142 ülkesinde kurban kesim işini yapıyoruz. Dünyanın mazlumlarına, muhtaçlarına ve mağdurlarına kurban eti ulaştırıyoruz. Sizlerin de yardımını ulaştıracağız. Yapmış olduğunuz yardımdan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Bu tür durumların burada gösteriş şeklinde olmasına biz tamamen karşıyız. Onu ifade etmek isterim. Dünyanın pek çok ülkesindeki mazlumların sadece Kurban Bayramında et yediklerini düşünürsek, o insanlara yardım etmenin büyük bir mutluluğu içerisinde böyle bir şeyi kabul etmiş olduk. Bu aynı zamanda yardım edecek olan diğer arkadaşlarımıza da örnek olması açısından, teşvik etme açısından böyle bir şeye giriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah kabul etsin” diye konuştu.