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Tambur eğitiminin yeni adresi, ‘ŞSM’

Tambur enstrümanını çalmak isteyenlerin yeni adresi Şehitkamil Sanat Merkezi oldu.

11 Haziran 2019 Salı 13:21
Tambur eğitiminin yeni adresi, ‘ŞSM’

Tambur enstrümanını çalmak isteyenlerin yeni adresi Şehitkamil Sanat Merkezi oldu. Tambur meraklılarının yoğun ilgisiyle devam eden kurs, yaz aylarında da eğitimlerini aralıksız sürdürecek.


İnsanların eğitim hayatlarını istedikleri yönde devam ettirmeleri, yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını en yararlı şekilde değerlendirmelerine olanak sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), büyük ilgiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Yaz aylarında da faaliyetlerine devam edecek olan Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan tambur kursu 6 ay sürecek.


“Herkesi tambur öğrenmeye bekliyoruz”


Kursa ilişkin açıklamada bulunan Tambur Eğitmeni Yakup Erdoğan, şunları söyledi:


“Tambur derslerimize evvela enstrümanın kendi künyesini anlatarak başlıyoruz. Yaklaşık 6 aylık bir kurs dönemimiz oluyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir kurs dönemimiz başlayacak. Yaz tatili döneminde herkesi tambur öğrenmeye bekliyoruz. Tambur çalmanın öğrenilmesinin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Çok yavaş çalınan bir enstrüman. Tambur çalmayı kolay bir biçimde öğreteceğimizi biliyorum. Kursumuza katılan her öğrencimizden de bunun geri dönüşlerini de alabiliyoruz. Öğrencilerimize iki farklı gün veriyoruz ve kursta öğrencilerimize 2 saat ayırıyoruz. Daha fazla gelmek isteyen öğrencilerimle de ilgileniyorum. Tambur çalmayı öğretmenin yanı sıra notaları öğreteceğiz. Öğrencilerimize müziğe dair A’dan Z’ye ne gerekiyorsa onu öğretmeye çalışacağız.”


“Burada bulunmak hoşuma gidiyor, mutluyum”


Kursiyer Betül Zeynep Güngör, eğitim kariyeriyle ilgili kendini geliştirme amacında olduğunu söyledi. Konservatuvara hazırlandığını kaydeden Güngör, “Tambur eğitimi almak için burada bulunuyorum. Konservatuvara hazırlanıyorum. Keman da çalabiliyorum. Hocamız bize ses eğitimi de veriyor. Hocamız konservatuvara hazırlanmama yardımcı oluyor. Tamburun sesi, diğer enstrümanlara göre bana daha çok hitap ediyor. Bu yüzden tambur çalmayı tercih ettim. Yaklaşık 4 aydır burada eğitim alıyorum, ilerliyorum. Burada bulunmak hoşuma gidiyor, mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:21
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