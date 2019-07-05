0553 313 94 23

Tamamlandığında Türkiye’nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi olacak

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:32
Tamamlandığında Türkiye’nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi olacak

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi. Yüzde 97’si tamamlanan hastanenin en önemli özelliği ise 4 bin 500 metre kare olan hilal formatında ki çatı örtüsü.


2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yıl sonunda tamamlanması tahmin ediliyor. 700 milyon liraya mal olan, 1250 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa 4 bin 500 metre kare olan hilal formatında ki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklinde ki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlatılacak. Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklinde ki çatı Türk Bayrağında ki hilali temsil ederken geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay’ın simgesi olan hilali temsil edecek. İlk aydınlatma denemesi 15 Temmuz tarihinde şehitlerin anısında yapılacak.


400 bin metre kare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metre kare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretecek.


Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu, hastane de deprem anında dahi ameliyat yapılabileceğini ifade ederek“ Hastanemiz şuanda yüzde 90’ın üzerine ulaştı. Bloklarımızın ahşap kaplamalarını yaptık. Şuan da gelmiş olduğumuz noktada bazı bloklarımız tamimiyle bitti. Ama biz hastanenin tamamını tamamlayarak hizmete açmak istiyoruz. Uluslararası yeşil bina sertifikası alacak hastanemiz. LEED Gold sertifikası statüsünde alacağız. Bu demek oluyor ki bu hastane çevreye duyarlı bir hastane olacak. Depreme dayanıklı olacak. Öyle ki deprem olsa bu hastanede ameliyat dahi yapılabilecek. Erzurum’da ki hastanemizin en önemli özelliği hilal şeklendi ki temasıdır. Bu hilal geceleri beyaz geceleri kırmızı yanacak. Gündüzleri Türk Bayrağını geceleri Kızılay’ı temsil edecek. Avrupa’da örnek gösterilecek hastanelerden birisi olacak. İkinci etabın maliyeti 400 milyon lira ilk etap ise 150 milyon liraydı. Diğer giderleri de dahil edersek toplam 700 milyon gibi bir maliyetle hastane yapıldı diyebiliriz” dedi.


Ayrıca Erzurum Şehir Hastanesinin bünyesine kentte yer alan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi de katılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...
    1. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
    2. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
    3. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
    4. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    5. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    6. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    7. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    8. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    9. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    10. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    11. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    12. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    13. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    14. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    15. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    16. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    17. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    18. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    19. Yüzdeki çizgilere dikkat
    20. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    21. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    22. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    23. Komşu illerin domatesi..
    24. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
    25. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
    26. Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..
    27. Dr. Burak Toprak, obsesif kompulsif..
    28. Yok olma tehlikesi bulunan meyveler..
    29. Bel fıtığı veya dar kanal..
    30. Edremit Belediyesinden eğitime destek
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"