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Tamamlandığında Gördes’in yeni cazibe merkezi olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projesinin büyük payının Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlanan ve yaklaşık 3 buçuk milyon TL’ye mal olacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:39
Tamamlandığında Gördes’in yeni cazibe merkezi olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projesinin büyük payının Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlanan ve yaklaşık 3 buçuk milyon TL’ye mal olacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerde yapmış olduğu hizmetlerine devam ederken, sürdürülen projelerin de takibine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi ortaklığı ile yürütülen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenleme projesini yerinde inceledi. Gördes ziyaretinde inşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzu projesi üzerinde de incelemelerde bulunan Öztozlu, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle sürdürülenprojenin yaklaşık yüzde 60 oranında tamamlandığı belirtilirken, çalışmaların hızıyla devam ettiği vurgulandı.


Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi ve Gördes halkının hizmetine sunulması için projeyi yakından takip edeceklerini kaydetti. Yaklaşık 3 buçuk milyon lira tutarındaki projenin 1 buçuk milyon liralık kısmını Spor Toto Teşkilatı, 1 buçuk milyon lirasını Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 500 bin liralık kısmını Gördes Belediyesi’nin karşılayacağı projede yarı olimpik yüzme havuzu içinde aquapark, yetişkin yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu, oyun parkı gibi çeşitli alanlar yer alacak. Futbol sahası, kapalı halı sahası ve olimpik kapalı yüzme havuzundan oluşan spor kompleksinin Gördesli vatandaşlar için yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:39
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