Tamamlanacak barajlar İstanbul'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Melen Barajı'nı bir noktaya getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde devamını getirip Melen Barajı'nı da tamamlayacağız. Yine yetmiyor, arkasından Sungurlu ve Osmangazi barajlarının da devreye girmesiyle İstanbul ilimizde uzun yıllar içme suyu ihtiyacı böylece karşılanmış olacak." dedi.

Özkaldı, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu'nda, dünyadaki suyun yüzde 97'sinin denizlerde ve okyanuslarda tuzlu su şeklinde bulunduğunu, geriye kalan yüzde 3'lük kısmının tatlı su kaynağı olarak insanların hizmetine sunulabildiğini söyledi.

Bu yüzde 3'lük kısmının da tamamen kullanılamadığını dile getiren Özkaldı, şöyle konuştu:

"Hayatın temel kaynağı olan tatlı su kaynaklarımızın sadece yüzde 1'i kullanıma elverişlidir. İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için vazgeçilmez olan su, içme suyu, olmazsa olmaz olarak nitelendiriyoruz. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına düşen içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarımızı her geçen gün artırmaktadır. Bu sebeple, yeni su kaynaklarını geliştirmek ve havzaları bütüncül yönetmek zorundayız. İnsan hayatı için en önemli unsur olan su sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Su ihtiyacının giderek artması maalesef onun yönetimini de zorlaştırmaktadır. Su kaynaklarının etkin kullanımı, uzun dönemde ülkemizde sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır."

-"Su kaynaklarımızın randımanlı ve entegre kullanılması elzem olmuştur"

Özkaldı, ziraat, endüstri ve içme suyunun kontrolsüz kullanımı neticesinde su kalitesinin bozulduğunu belirterek, yeraltı suyu kaynaklarının aşırı ve dengesiz kullanımının da yeraltı su rezervlerinin korunamaz hale getirdiğini vurguladı.

Dünya genelinde sürekli artan nüfus ve kentleşme oranlarının, içme suyu temininde zaman zaman zorluklar oluşturduğunu aktaran Özkaldı, şunları kaydetti:

"Kentleşmenin yanı sıra küresel ısınma da tatlı su kaynakları üzerinde olumsuz etki oluşmaktadır. Bilim adamları son zamanlarda sürekli olarak dünyanın hızla ısındığını ifade etmektedir. Kalkınma için gerekli olan su kaynaklarında meydana gelmesi beklenen azalma, Türkiye'de artan nüfusun su ihtiyacının karşılanması için yapılaması gereken çalışmaları da bir nevi zorlaştırmaktadır. Kalkınmaya hız veren unsurların başında mevcut su kaynaklarımızın randımanlı ve entegre kullanılması elzem olmuştur. Dolayısıyla bütün havzalarımızda suyun etkin ve sürdürebilir yönetimi önem kazanmıştır."

-"Melen Barajı'nı da tamamlayacağız"

Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığının içme suyu sektörüne çok büyük önem verdiğine değinerek, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin olmak üzere 81 ilde içme suyu eylem planları hazırlandığını ifade etti.

Eylem planlarının zaman zaman güncellendiğine işaret eden Özkaldı, şöyle devam etti:

"Uzun vade de 2040, 2050 ve hatta 2071 yılları göz önüne alınarak illerimizdeki bütün içmesuyu problemleri çözülmüş durumda ve çalışmalarımız da halen devam etmektedir. Ülkemiz genelinde bugüne kadar 225 adet içmesuyu tesisi yapmışız. Yine son 16 yılda yaklaşık 46 milyon kişiye ilave içmesuyu temin etmişiz, 80 modern içme suyu arıtma tesisi yapmışız. 800,3 milyon metreküp Avrupa Birliği standartlarında arıtılmış suyu halkımızın hizmetine veriyoruz. Ayrıca, Ankara Gerede içmesuyu tesisini bu yıl itibarıyla bitirip Ankara'mızın hizmetine sunacağız. Böylece de Ankara'nın 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı karşılanmış olacak."

- "Önümüzdeki günlerde Melen Barajı'nı da tamamlayacağız"

Özkaldı, İstanbul'un her yıl küçük bir il kadar nüfusu arttığını vurgulayarak, "Burada suyu yönetmek çok kolay değil. Bugüne kadar yaptığımız Melen sistemi dört aşamaydı. Fakat İstanbul'un olmazsa olmazı depolama. Bu sebepten Melen Barajı'nı bir noktaya getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde devamını getirip Melen Barajı'nı da tamamlayacağız. Yine yetmiyor arkasından Sungurlu ve Osmangazi barajlarının da devreye girmesiyle İstanbul ilimizde uzun yıllar içme suyu ihtiyacı böylece karşılanmış olacak. İzmir'de de Gördes Barajı'nı yapmıştık. Barajda bir takım sıkıntılar oldu. İnşallah belli bir noktaya getirdik. Kalan kısmını da isale hatlarıyla beraber önümüzdeki günlerde tamamlayıp İzmir'imizin de 2050 yılına kadar içmesuyu tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, daire müdürleri, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katıldı.