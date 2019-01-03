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Tamamen ithal ediliyordu, artık yerlisi üretildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarında yüz binlerce tüketilen, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan kitlerin yerlileştirildiğini belirtti.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:45
Tamamen ithal ediliyordu, artık yerlisi üretildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitlerin yerlileştirildiğini belirtti.

Varank, dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarda yüz binlerce tüketilen bu ürünün ihtiyacının artık TÜBİTAK MAM’ın geliştirdiği “Aflamam” ile karşılanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Aflamam"ı kullanacak

İmzalanan protokolle Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonra yerli ve milli olarak üretilen “Aflamam”ı kullanacağını dile getiren Varank, “Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmanın, ‘kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:45
  1. Mustafa Varank
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  3. kitlerin

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