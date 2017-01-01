Tamamen aile odaklı! Banu Evleri Ispartakule 2 projesinde yaşam başladı

İstanbul’un en hızlı ve planlı gelişen semtlerinden Ispartakule’de yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Hasanoğlu Şirketler Grubu, BANU EVLERİ markasıyla konumlandığı bölgede müjdeli haberler vermeye hazırlanırken, Ispartakule 2 projesinde anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Grubun Ispartakule bölgesindeki üçüncü projesi olan BANU EVLERİ Ispartakule 2 projesinden ev satın alanlar 2019’u taşınma telaşıyla birlikte karşıladı.

İnşaat sektöründeki 25 yıllık tecrübesini Bahçeşehir odaklı projeleri taçlandıran grubun Ispartakule’deki üçüncü projesi olan BANU EVLERİ Ispartakule 2.5 iki yıl önce satışa sunulmuştu. Toplam 18 bin metrekarelik alanda kurulu olan BANU EVLERİ Ispartakule 2 projesi; 4 blok, 220 daire ve 17 ticari alandan oluşan projedeki son daireler için müşterilere cazip ödeme planları sunuluyor. Grubun sözcüsü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, önümüzdeki günlerde hem yatırımcılara hem de oturumcu ailelere yeni müjdelerinin olacağını açıkladı. Yeni Akit’e konuşan Hasanoğlu, ikisi Ispartakule, ikisi de bölgenin 3 km uzağındaki Bahçekent bölgesinde olmak üzere 4 butik proje için hazırlıklara başladıklarını söyledi.