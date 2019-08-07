Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü yakalandı Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal kırsalında kaçak kazı yapan 2 kişiyi tüm teçhizatlarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal kırsalında kaçak kazı yapan 2 kişiyi tüm teçhizatlarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler bölgede kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi. İlçeye bağlı Kızkayası köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 500 gram güherçile, 500 gram kükürt ve kazıda kullanılan bir çok alet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.