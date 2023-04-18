Tam saf kolajen deposu: Vücuttaki tüm toksinleri atıyor, kemikleri sağlamlaştırıyor! Tok tutan çorbası...



Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Kolajen, Yunanca'da tutkal anlamına gelen "kolla" sözcüğünden gelir. Bunun nedeni ise bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlamasından kaynaklanır. Tam anlamıyla tepeden tırnağa; Saç dipleri, cilt, tırnaklar, göz, damarlar ve eklem sağlığı için birebir olan kolajen, yaş ilerledikçe vücutta azalıyor.

Hemen hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi olan kolajen, takviye olarak alınmalıdır. Bu noktada en doğal kolajen ise, "paça suyu" ile karşılanabilir. Kelle paça ve ayak parça çorbası herkesin damak tadına hitap etmez ancak sağlığına fayda sağlar. Özellikle kolajen bakımından... Paça suyunun faydaları nelerdir?

İşte doğal kolajen deposu olan paça suyunun faydaları...

Özellikle çocukların kemik gelişiminde inanılmaz destekleyici olan paça suyu, düzenli olarak tüketilmelidir.

Kolajen içeriği sayesinde eklemlerin esnekliğini korumayı desteklerken, kıkırdak yapısını da korumayı sağlar.

Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

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Paça suyu denilince yüzler ekşise de, dizlerinden dert yananlar için birebirdir. Aynı zamanda vücut kırıkları veya ameliyatlardan sonra iyileşme sürecine de fayda sağlar.

Kıkırdağı onaran paça suyu, ilerleyen yaşlarda diz ağrılarının yaşanmasını engeller.

Kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan paça çorbası kemik sağlığı için dost bir besindir. Özellikle kemik kırılması gibi problemler yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kemiklerin iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.

Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Enerji verici bir özelliğe sahiptir.

Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.