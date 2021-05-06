Tam kıvamında baklava hamuru tarifi | Baklava için gerekli malzemeler

Bayram günlerinde evler mis gibi baklava, sarma kokularıyla dolar. Her ne kadar bu yıl salgın sebebiyle çekirdek aile ile bayram geçirilecek olsa da hanımlar şimdiden kolları sıvadı ev yapımı baklavanın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte, kıyır kıyır baklava hamuru için gerekli malzemeler?

Tam kıvamında baklava hamuru tarifi

Hamuru için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

300 gram tereyağı

Açmak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklava hamurunu açmadan önce mutlaka şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Çünkü fırında çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbet gezdirilmeli. Şerbet için şeker ve suyu ocağa alın. Şerbet ağırlaşınca yani 15-20 dakika sonra tencereye limon suyunu ekleyin. Limon suyunu ekledikten 5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir mahur hazırlamanı gerekiyor. Kıvamı sağlayabilmek adına gerektiğinde un ve süt ilave edebilirsiniz.

Güzelce yoğurduğunuz hamuru 30 eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bezle örtün.

Hamurların birbirine yapışmaması için ve açma işlemi sırasında kullanacağınız nişasta ve unu karıştırın.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. İlk aşamada her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli.

Pasta tabağı boyutlarında açtığınız yufkaları tekrar önünüze alın ve un-nişasta serperek incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün.

Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin. Bu aşamada hamurda kuru nokta kalmamasına özen gösterin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavayı ikram etmeden önce 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Afiyet olsun.