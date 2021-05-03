Tam kapanmada vaka sayıları düştü mü? Günlük korona vaka sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. am kapanmada vaka sayıları düştü mü? sorusunun cevabını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

Tam kapanmada vaka sayıları düştü mü?

Bakan Koca, “İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız." dedi.

Bakan Koca, son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti: "İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum."

Kısıtlama süreçleri sonunda bayrama bayram gibi girmek istendiği temennisini tekrarladığını vurgulayan Bakan Koca, "Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz." dedi.