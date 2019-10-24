Galatasaray'da tek ses: 'Tam Falcao'nun maçıydı!' Real Madrid maçı sonrası Galatasaray yönetimi de, teknik heyeti de Radamel Falcao için hayıflandı.

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı yıldızın yokluğu, kaçan fırsatlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Özellikle ilk 15 dakikada girilen 3 net pozisyon sonrasında Galatasaray’da herkes aynı tepkiyi verdi: “Tam Falcao’nun maçıydı. Yazık oldu. Falcao olsa o pozisyonları gol yapardı!” Öte yandan, özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Falcao’nun, pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor. Kolombiyalı oyuncu da arkadaşlarına derbide oynamayı çok istediğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.