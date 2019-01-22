Tam destek burslu öğrenciler kış kampında buluştu

ANKARA (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitmezseniz sadece tüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz, bu genç nüfus ülkenin kaderini değiştirir. Atalarına ödeyebileceği en büyük borç da budur." dedi.

Türk Eğitim Derneğince, düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarına sağlanan tam destek bursu kapsamındaki öğrencilerin kişisel gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen kış kampı başladı.

Ankara'daki farklı okullarda öğrenim gören 345 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kampta, toplumsal cinsiyet, beden dili ile hareket, yaşamda iletişim, imaj ve motivasyon başlıklı seminerler, sinema ve fotoğraf etkinlikleri ile dans atölyeleri yapılacak.

Kampın açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe kavuşmasında genç nüfusun önemine dikkati çekerek, "Eğitmezseniz sadece tüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz, bu genç nüfus ülkenin kaderini değiştirir. Atalarına ödeyebileceği en büyük borç da budur." diye konuştu.

Fen ve Anadolu liselerinin ders programları arasında fark olmadığını belirten Selçuk Pehlivanoğlu, "Akademik olarak başarılı çocukları sınava sokup, ayrıştırıp, onları bir binaya, diğerlerini başka bir binaya koyuyoruz. Sonuçta da diyoruz ki 'bu okullar başarılı'. Okullar başarılı değildir. Başarılı olan liseye gelmiş, kazanımlarının bilimsel olarak yaklaşık yüzde 80'ini tamamlamış çocuklardır. O çocukları alın, başarısız atfedilen bir okula götürün, sonuç akademik olarak çok fazla değişmez." şeklinde konuştu.

Pehlivanoğlu, 21'inci yüzyılda akademik başarının öneminin azaldığına işaret ederek, "Artık 21'inci Yüzyılda dünyada akademik başarıdan daha önemli sosyal ve kültürel başarı var. Eğer siz sosyal değilseniz, arkadaşlarınızla iletişim kuramıyorsanız, kitap okumuyorsanız, dünyadaki gelişmeleri takip edemiyorsanız, akademik başarının üniversite sınavında başarılı olmak dışında size hayatta hiçbir katkısı olmuyor." ifadelerini kullandı.

- Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de tam destek bursu verilecek

Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de tam destek bursunun pilot uygulamasına başladıklarını belirten Selçuk Pehlivanoğlu, projeyi Türkiye'de daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, Ankara'da tam destek bursu sağladıkları öğrenci sayısını gelecek sene 2 binin üzerine çıkaracaklarını dile getirerek, başarılı öğrencilere üniversitede de burs sağlayacaklarını bildirdi.

Kampa katılanlardan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi Gamze Kuş, geçen yıldan beri aldığı tam destek bursu sayesinde İngilizcesini geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek, öğrenim hayatı boyunca burstan faydalanmak istediğini dile getirdi.

Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Furkan Can Yılmaz da "Burs kapsamında düzenlenen seminer ve etkinliklerle, akademik başarımın yanında kendimi kültürel ve sosyal alanlarda da geliştirme fırsatı buldum. Maddi destek de benim için çok faydalı oldu." dedi.