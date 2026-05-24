Tam bir şifa deposu! Dağdan bedavaya toplanıyor, tezgahta 200 TL’ye satılıyor

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında “ışgın” ya da “uçkun” olarak bilinen yayla muzu, Erzincan’ın Tercan ilçesinde tezgâhlarda yerini aldı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalardan toplanan ışgın, tezgâhlarda alıcı bulmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımdaki yaylalardan toplanan ışgın, Tercan ilçe merkezinde seyyar satıcılar tarafından kilogramı 100 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

 

Yöre halkı talep gösteriyor

Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği ışgının, özellikle son yıllarda sağlık açısından faydalarına ilişkin yapılan araştırmaların ardından daha fazla talep gördüğü belirtildi.

 

Uzun yıllardır yüksek kesimlerden ışgın toplayarak satış yaptığını ifade eden seyyar satıcılar, vatandaşların ürünü hem tüketim hem de şifa amaçlı tercih ettiğini söyledi.

 

Kilosu 200 lira

Satıcılar, "Şu anda kilosunu 100 ila 200 liradan satıyoruz. Yapılan araştırmalar sonrası talep arttı. Özellikle batı illerine götüren çok oluyor. Işkın köküne olan ilgi de arttı." ifadelerini kullandı.

 

Bol miktarda C vitamini içerdiği belirtilen ışgının ayrıca A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar ise ışgının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların sürdüğünü belirterek, tedavi amaçlı kullanım konusunda uzman görüşü alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

