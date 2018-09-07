Tam bir cinayet makinesi çıktı! 5 kişiyi daha...

Türkiye, Ordu’da gasp suçundan gözaltına alınan ve ardından çok sayıda cinayetin faili olduğu tespit edilen 44 yaşındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor. Her şey Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Çayıroğlu gözaltına alındı. Çayıroğlu’nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı’nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu’nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu’na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü. Önce Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait silah ve sonra Nuri (59) Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin eşyaları Çayıroğlu’nun evinde bulundu. ArdındanSamsun’da yakılan evlerinde ölü bulunan Sevim Semiz, kızları Emine Semiz ve Havva Gülen’in tüfeği zanlının evinde çıktı. Böylelikle kurban sayısı 8 oldu.

Soruşturma derinleştikçe kurban sayısı da arttı. Bu kez Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’nde çıkan yangında ölen Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in de (59)katil zanlısının Mehmet Ali Çayıroğlu olduğu tespit edildi. Ardından Dursun Kurt ve Hasan Bayram adlı kişilerin de katil zanlısının Çayıroğlu olduğu öne sürüldü.

Hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, cinayetleri ocak ayında cezaevinden çıktıktan sonra işlediği belirlenirken, Ordu’nun yanı sıra Samsun ve Tokat’ta da faili meçhul cinayet, şüpheli ölüm, yangın sonucu ölüm, gasp ve hırsızlık olaylarının da yeniden geniş çaplı araştırıldığı belirtildi.

YÖNTEM AYNI

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun adının geçtiği olaylarda önce kurban veya kurbanlar öldürülüyor. Ardından eşyaları gasp ediliyor. Daha sonra ise geride delil bırakmamak için oturduğu ev yakılıyor. Yetkililer Çayıroğlu’nun tüm bunları tek başına yapamayacağını belirtiyor. Zanlı ile birlikte eşi ve 4 kişi gözaltına alındı ancak hepsi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun girdiği evlerden gasp ettiği hayvanları mezbaha çevirdiği evinin bahçesinde kestiği ve ortağı olduğu markette sattığı ortaya çıktı.

KURBANLARI YAŞLI VE YALNIZ İNSANLAR

ŞEKER KÖSEOĞLU

3-11 Mayıs 2018

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Köyü’nde öldürüldü. Tüfeği ve sahip olduğu buzağı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

SENAİ-ÜMİT TÜREDİ

31 Temmuz 2018

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Köyünde mutfak tüpünden zehirlendiler. Senai Hanımın telefonu ve kurusıkı tabancası Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

NURİ-LÜTFİYE USLUOĞLU

24 Şubat 2018

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi’ndeki evlerinde yanarak öldüler. Mehmet Ali Çayıroğlu ile telefon görüşmeleri tespit edildi, paraları kayboldu.

SABRİ-HASAN-ZAHİDE GÜNEŞ

22 Temmuz 2018

Evlerinde yanarak öldüler. Eşyaları Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

HASAN BAYRAM

13 Temmuz 2018

Ordu Üçyol Mevkii

Tüpgaz zehirlenmesi

Silahı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde çıktı.

DURSUN KURT

9 Nisan 2018

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’nde elektrik kontağından çıkan yangında öldü. Eşyası katil zanlısının evinde bulundu.

SEVİM SEMİZ-EMİNE SEMİZ-HAVVA GÜLEN

10 Şubat 2018

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Özyurt Köyünde evlerinde çıkan yangında öldüler. Sevim Semiz’in tüfeği Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

(Vatan)