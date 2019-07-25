Tam bağımsızlık yolunda ilerlerken...

İsmail Tekpınar

Halk arasında durub-u emsal olmuş bir söylem vardır meyve veren ağaç taşlanır bizde öyle olduk.

Eskiden gizliden köstek olurlardı şimdi zahiren köstek olmaktan ziyade savaşıyorlar bizimle.

Dünya beşten büyük dedik, taşlar yerinden oynamaya başladı. Şimdi ise yönü bize çevrilmek isteniyor. Büyüdükçe geliştikçe saldırmalar mali yaptırımlar yüz gösterdi. Aslında bazen kriz olarak gördüklerimiz fırsata çevrilebilir.

S-400’leri almayın alırsanız yaptırımlar ağır olur denildi, tabii bunlar batılıların her zamanki blöflerindendi. Hâlbuki bilmezler mi Türkiye pastaya çoktan ortak olmuştu, artık korkulası bir güç. Her tehdidin sonu bize yaramakta. İsrail’e parasını ödediğimiz halde insansız hava araçlarını vermedi. Ma’mafih küstahça da tavır takındı. Bunlar zannediyorlar ki Türkiye eski kafasına vur elindeki ekmeğini ye. Hayır efendim o köprünün altından çok sular aktı, devir değişti. Şimdi de kriz F-35 savaş uçakları oldu; ABD’ye parasını ödememize rağmen askıya alıyor, vermek istemiyor. Yok benim istediklerimi al, yok alma muhabbeti içerisinde karşısında emir eli varmış gibi emirler yağdırıyor. Bunlar ciddi hususlar, mızmız çocuklar gibi oyunbozanlık yapmayın. Trump biz Türkiye’ye haksızlık ettik söylemiyle hak veriyor. Pentagon’dan birileri çıkıp farklı dille biz askıya aldık diyor. Bizlere karşı iyi polis kötü polis oynamaktalar.

Bir dakika siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz karşınızda basit sıradan 5. sınıf Dünya ülkesi mi var? NATO çıkıp farklı bir dil kullanıyor, her ülke kendi savunma sistemine kendi karar verir demesi. Lâkin AB ve yandaş ülkeleri farklı söylemler içerisindeler, anlayacağımız dost görünümlü düşman mı bunlar diye akıllara soru işareti bırakıyor... Şimdi elbette ki her işte bir hayır vardır. Bu uçak konusu mide bulandırdı, bunlar bize bu uçakları verse de yarın İsrail’in İHA’ları düşürdüğü gibi bunlar da havadayken teröristlere bomba atarken düşürürler. Uluslararası antlaşmalara rağmen tek taraflı bir kararla sözleşmeyi hiçe saymaları abesle iştigaldir. Ma’mafih bu krizi fırsata çevirmenin tam zamanıdır. Milli ve yerli İHA ve SİHA’ları nasıl yaptıysak F-35’i de yapma gücüne sahibiz. Bildiğimiz gibi milli silah sanayide bayağı mesafe katettik neredeyse yüzde yetmiş beşine ulaştık. Ümitvarız diğer konularda da yolumuz açıktır. Elbette sancılı bir diriliş olacak sabırla birbirimize kenetlenip daha da büyüyeceğiz.

Bilmecbûriye iç siyasette de böyle olunmalıdır, emperyalizme karşı ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Dünya’nın en zeki milletiyiz sadece zekâmızı ülkemiz için ve müspet noktada kullanalım yeter. Şimdilerde ise Doğu Akdeniz de petrol ve türevlerinin ülkemin köklü kuruluşu Türkiye petrollerinin Barbaros Hayreddin paşa, Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle deneyimli personelleriyle aramasını yapıyor.

Bu durumu sindiremeyen batılı akbabaların ortak olmak, pay istemek gibi oyunlarını da bertaraf etmeye devam etmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha da güçlenerek yükseldiğinin göstergesidir.

Bize düşen görev ülkemize sahip çıkmak, ihanet edenlerin kolunu kanadını kırmaktır.