Tam anlamıyla şifa dağıtıyor! Bunu herkes yapsın: Diyabetin doğal ilacı uzmanı öneriyor!

Muşmula, kimilerinin sert, kimilerinin de daha olgunlaşmış ve yumuşamış olarak sevdiği bir meyvedir. Bazı kişilerin ise çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde çiçekler açar. Meyveler hafif buruk bir tattadır.

Ekim sonu, kasım ayı başları gibi hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur.

Muşmulanın faydaları

-Muşmulanın kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır.

-Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir.

-Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

-Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir.

-Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir.

-Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur.

-Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler.

-Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır.

-Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.

Hamileler muşmula tüketebilir mi?

Hamile kadınlar da bu şifalı meyveyi bol bol tüketmeli. Özellikle kış aylarına gireceğimiz şu günlerde, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunması hamileler için oldukça büyük bir şanstır. Bu yararlı meyve düşük yapma riskini azaltır. Düşük yapma riski olan gebe kadınlar bu meyveyi tüketmelidir. Ayrıca bel ağrılarına çok iyi gelir. Ağrıları hafifletici özelliği de vardır. Gut hastaları da bu faydalı meyveyi bolca tüketebilirler. Fakat yüksek tansiyon hastalarının daha az tüketmelerinde fayda var.

Muşmula zayıflamaya yardımcı olur mu?

Muşmula zayıflamaya da iyi gelir, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırır. Bu özelliğinden dolayı muşmula çayı kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesi gerekir.

Muşmula çayı nasıl yapılır?

Muşmula çayı tarifi

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

Muşmula çayının faydaları kısaca:

Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir.

Muşmula yaprağı çayı- Muşmula çekirdeği nasıl kaynatılır?



Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle vücutta bulunan toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olur. Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz.

Muşmula yaprağı çayı faydaları

Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir. Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar.

Muşmula çayı nerede satılır?

Muşmula ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yetişir. Bunun dışında Marmara ve Kuzey Anadolu Dağlarında da yabani olarak bulunur.





