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Tam 6 gollü karşılaşma! Juventus'a Parma engeli

Serie A'nın 22. haftasında Juventus kendi seyircisi önünde Parma ile 3-3 berabere kaldı.

03 Şubat 2019 Pazar 02:00
Tam 6 gollü karşılaşma! Juventus'a Parma engeli

Juventus, Serie A'nın 22. haftasında Parma'yı ağırladı. Karşılaşma adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Mücadele 3-3 sona ererken ev sahibi ekibin golleri Ronaldo (2) ve Rugani'den geldi. Parma'nın gollerini ise Gervinho (2) ve Barilla attı.

Lider Juventus, bu beraberlikle birlikte puanını 60'a çıkardı. Torino ekibinin en yakın takipçisi Napoli ile arasında 9 puan bulunuyor. Parma ise 29 puanla 12. sırada kaldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 02:00
  1. Juventus
  2. Parma
  3. İtalya Serie A
  4. Cristiano Ronaldo

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