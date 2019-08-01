Türkiye kitap üretim sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin temmuz ayı kitap üretim sayısı, aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yayıncıların temmuz ayı için bandrol talebi, bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 62'lik bir artış göstererek 55 milyon 121 bin 271 adet olarak gerçekleşti.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'deki bandrol talebinin 410 milyon 641 bin 305 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Üstün, bu yılın başındaki verilerin daha düşük geldiğini aktararak, "Eksi rakamlarla başladık ve gerçekten ilk 3 ay moralimiz bozuldu. Sonra yavaş yavaş toparlanmaya ve mayısla birlikte artı rakamlara geçtik." ifadelerini kullandı.

Kitap üretiminde son olarak 53 milyon adet ile 2018'in eylül ayında rekor kırıldığını belirten Üstün, "Temmuz 2019 büyük bir sürpriz yaptı ve 55 milyon 121 bin 271 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Üstün, rekor sayının okuyucular, yazarlar, yayıncılar ve sektörün diğer aktörleri açısından kazanımlarına dikkati çekerek, "Kitap üretmek, kitap satışı ve okuma oranlarının hepsi ayrı bir kültür. Ana kültürümüz 'okuma kültürü' bu disipline hizmet etmek açısından son derece teşvik edici bir gelişme. Okuma kültürü gelişirse ülke gelişir. Geleceğimizi teminat altına alırız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en üst noktalara taşırız"

Bu gelişmenin sektörün motivasyonuna katkı sağlayacağını vurgulayan Münir Üstün, "Motivasyon olarak yeni döneme çok yüksek bir moralle başlamamıza sebep olacak harika bir gelişme. Eylül ayından itibaren kademeli olarak yükselen bir kitap sektörü hepimize umut verecek. İşlerimize iyilik ve güzellik katacak. İyi kitaplar yayımlayıp okuyucularımızla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün, Türkiye yayıncılık sektörünün uluslararası camiadaki yerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünya yayıncılık sektöründe 16. sırada. Türk yayımcılar olarak geçen yıllarda 11. sıradaydık. Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 5 sıra birden geriledik. Tekrar ilk 10 sektör arasına girmek için istikrarla çalışıyoruz. Yeni başlık sayısında dünya altıncısıyız. Biz yayımcılara destek verilirse Güney Kore ve Tunus modelinde olduğu gibi teşvik ve faiz indirimleri yapılırsa biz ülkemizi en üst noktalara taşırız, gurur yaşar ve yaşatırız."