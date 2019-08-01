0553 313 94 23

Türkiye kitap üretim sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye’nin temmuz ayındaki kitap üretim sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdığı açıklandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Türkiye kitap üretim sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin temmuz ayı kitap üretim sayısı, aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yayıncıların temmuz ayı için bandrol talebi, bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 62'lik bir artış göstererek 55 milyon 121 bin 271 adet olarak gerçekleşti.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'deki bandrol talebinin 410 milyon 641 bin 305 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Üstün, bu yılın başındaki verilerin daha düşük geldiğini aktararak, "Eksi rakamlarla başladık ve gerçekten ilk 3 ay moralimiz bozuldu. Sonra yavaş yavaş toparlanmaya ve mayısla birlikte artı rakamlara geçtik." ifadelerini kullandı.

Kitap üretiminde son olarak 53 milyon adet ile 2018'in eylül ayında rekor kırıldığını belirten Üstün, "Temmuz 2019 büyük bir sürpriz yaptı ve 55 milyon 121 bin 271 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Üstün, rekor sayının okuyucular, yazarlar, yayıncılar ve sektörün diğer aktörleri açısından kazanımlarına dikkati çekerek, "Kitap üretmek, kitap satışı ve okuma oranlarının hepsi ayrı bir kültür. Ana kültürümüz 'okuma kültürü' bu disipline hizmet etmek açısından son derece teşvik edici bir gelişme. Okuma kültürü gelişirse ülke gelişir. Geleceğimizi teminat altına alırız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en üst noktalara taşırız"

Bu gelişmenin sektörün motivasyonuna katkı sağlayacağını vurgulayan Münir Üstün, "Motivasyon olarak yeni döneme çok yüksek bir moralle başlamamıza sebep olacak harika bir gelişme. Eylül ayından itibaren kademeli olarak yükselen bir kitap sektörü hepimize umut verecek. İşlerimize iyilik ve güzellik katacak. İyi kitaplar yayımlayıp okuyucularımızla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün, Türkiye yayıncılık sektörünün uluslararası camiadaki yerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünya yayıncılık sektöründe 16. sırada. Türk yayımcılar olarak geçen yıllarda 11. sıradaydık. Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 5 sıra birden geriledik. Tekrar ilk 10 sektör arasına girmek için istikrarla çalışıyoruz. Yeni başlık sayısında dünya altıncısıyız. Biz yayımcılara destek verilirse Güney Kore ve Tunus modelinde olduğu gibi teşvik ve faiz indirimleri yapılırsa biz ülkemizi en üst noktalara taşırız, gurur yaşar ve yaşatırız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
  1. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu
  2. kitap sayısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    1. İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    2. Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
    3. Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3..
    4. İngiltere’yi vuran sel havadan..
    5. Gürcistan’da piyasaya sahte para süren..
    6. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    7. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    8. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    9. Borsa günü düşüşle tamamladı
    10. YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli..
    11. STK’lar Ordu için bir araya geldi
    12. TFF Temsilciler Semineri, İstanbul'da..
    13. "Aden saldırıları güvenlik ve..
    14. Çöp konteynerlerine ilaçlı temizlik
    15. MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı
    16. SUBU, uluslararası üniversite..
    17. Su kefiri nedir? Su kefiri nasıl..
    18. Konteyner aramaya son
    19. Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe..
    20. Bülbül Deresi temizleniyor
    21. Memur ve memur emeklilerinin zam..
    22. Saz ve söz sanatçısı Ahmet Geniş..
    23. İhlas Yapı YKB Zeki Celep: "Bu hava..
    24. Seydişehir Belediyesi ilçenin..
    25. AA'nın 15. Dönem Savaş Muhabirliği..
    26. Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
    27. Başakşehir’de geri dönüşüm atıkları..
    28. Hindistan'da "Müslüman" kurye tartışması
    29. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral..
    30. Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'