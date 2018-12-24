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Balıkçılar da şaşırdı! Tam 42 kilo

İzmir Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı yakaladı. Balıkları tekneye çekerken bile zorlanan balıkçılar, tuttukları balıklarla poz vererek kazançlı bir avın keyfini yaşadılar.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:50
Balıkçılar da şaşırdı! Tam 42 kilo

Saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler.

42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 07:50
  1. İzmir
  2. Kılıç balığı
  3. GÜNCEL Haberleri

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