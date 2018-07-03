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AB'ye uluslararası kamuoyundan İsrail çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinden 154 sivil toplum kuruluşunun Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı çağrıda, İsrail askeri şirketlerinin AB'nin 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalandırılmaması istendi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:20
AB'ye uluslararası kamuoyundan İsrail çağrısı

Dünyanın dört bir yanından 154 sivil toplum kuruluşu (STK) ve kuruluşlar, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail askeri şirketlerini 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalandırmaması çağrısı yaptı.

16 ülkeden 154 STK ve kuruluşun AB'ye gönderdiği ortak mektupta, birliğin yıllardır savunma endüstrisine yönelik araştırmaları fonladığı hatırlatıldı.

ASKERİ AMAÇLARA HİZMET EDİYOR

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"AB'den en kısa sürede tüm İsrail askeri ve güvenlik şirketlerini AB çerçeve programlarından çıkarmasını istiyoruz. Avrupalıların vergileri, aralarında İsrailli şirketlerin de olduğu savunma sanayine aktarılıyor. (Söz konusu) fonlarla geliştirilen teknolojilerin sadece sivil güvenlik için kullanılması öngörülüyor ancak AB'nin fonları sivil uygulamalar yerine askeri amaçlara hizmet ediyor."

AB fonlarının aktarılmasında şeffaflığın önemine işaret edilen mektupta, İsrail'in söz konusu fonlarla yapacağı araştırma ve geliştirmelerin "savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği" belirtildi.

Mektupta, AB'ye, İsrail askeri şirketlerinin 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalanmasına olanak tanımaması çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:20
  1. israil
  2. AB fonları

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp29 dk önce
    Bu da aptal işi : ABnin kurucusu İsrail ; amaç : Dünya kırallığı . . . Okuyun Siyon Protokolleri ; 120 yıl önce Yahudiler AB ni kurmayı, tek para Euro sistemini getirmeyi planlamışlardı ; dahası var : ABD yi güden İsrail / Yahudi ABD yi de toptan emrine alacak : dünya kırallığının merkezi Avrupada olacak ; belki İsviçre . . . biz de uyuyoruz . . . uyuşturucu delisi gibi . . .
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