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Tam 130 gün beklendi! İsveç'te hükümet resmen kuruldu

İsveç'te, 9 Eylül'de yapılan seçimler sonrası 130 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

18 Ocak 2019 Cuma 14:54
Tam 130 gün beklendi! İsveç'te hükümet resmen kuruldu

İsveç'te, 9 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından geçen 130 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimler sonrası başlayan hükümet krizi çözüldü.

Güvenoyu aldı

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, parlamentoda güvenoyu aldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 2014'den beri iktidardaki kırmızı-yeşil koalisyon hükümetinin bir dört yıl daha ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçim sonuçlarına göre, sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış ve aşırı sağ ise 62 vekil çıkarmıştı.

Seçimlerin ardından yapılan hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:54
  1. Sosyal Demokrat Parti
  2. Stefan Löfven

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