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TALPA Başkanı Murat Ersoy “ Havacılık yasası ile ilgili çalışmalar yapacağız”

Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy, “Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:58
TALPA Başkanı Murat Ersoy “ Havacılık yasası ile ilgili çalışmalar yapacağız”

Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy, “Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık. Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız" dedi. Ersoy, havacılık yasasının çıkarılması için çalışacaklarını da söyledi.


Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 11. Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Kaptan Pilot Murat Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi.


Pilotların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyleyen Ersoy, "Pilotların çalışma koşulları ve çalışma saatleri ile ilgili sıkıntıları hakkında sorunlar var. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu konuyla ilgili hem ulusal hem de uluslar arası alanda çalışma yapacağız. Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu (IFALPA)‘nın bu konuda yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalara bizlerde katılıp gerekli çalışmaları yapıp, hem ulusal alanda da Sicil Havacılık ile koordineli olarak, hem de uluslar arası alanda koordinalı çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.


Havacılık yasasının çıkması için her kurum ile görüşürüz


Uzun zamandır gündemde olan ancak çıkarılamayan HAVA-İŞ Kanunu ‘nun çıkarılması için bütün kurumların fikirlerini alacaklarını söyleyen Ersoy,” Biz bütün kurumların fikirlerini alacağız bu konuda. Bunun hem bilimsel çalışmasını yaparak hem de gerekli yerlerle iletişim kurarak , en doğru hale getirip gerekli yerlerle temas ederek bunun çalışmasını tabii ki bizde yapacağız” şeklinde konuştu.


Pilot olmak isteyen gençlere de seslenen Ersoy, "Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık. Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Onları her zaman TALPA’ya davet ediyoruz. Üye olsun veya olmasın önemli değil her türlü projelerinde bizi her zaman ziyarete gelebilirler. Hatta üyelerimize de biz şunu diyoruz bir projeniz varsa gelin çalışmalarımızı beraber yapalım. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bizi ziyaret etmelerini kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz. Bu noktada da her zaman onlara yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:58
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