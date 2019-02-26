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Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü

26 Şubat 2019 Salı 16:41
Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü

ANKARA (AA) - İngiliz rock grubu Talk Talk'un baş solisti Mark Hollis yaşamını yitirdi.

Müzik menajeri Keith Aspden, Hollis'in kısa bir rahatsızlık sürecinden sonra 64 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Talk Talk, 1980'lerde "It's My Life" ve "Such a Shame" şarkılarıyla üne kavuşmuştu.

Mark Hollis, 1998'de solo albüm çıkardıktan sonra müzik piyasasından uzak durmuştu.

Hollis, bu kararıyla ilgili "Ailemi seçiyorum. Belki diğerleri bunu yapabiliyor ama ben aynı anda hem turneye çıkıp hem de iyi bir baba olamam." ifadesini kullanmıştı.

Talk Talk'un basçısı Paul Webb, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, müzik açısından dahi olarak nitelendirdiği Hollis'in çığır açan fikirlerinden çok etkilendiğini, onunla aynı grupta bulunmanın büyük bir ayrıcalık ve onur olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:41
  1. Mark Hollis
  2. Talk Talk

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