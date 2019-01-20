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Talip Şen kimdir?

Talip Şen AK Parti Ordu Gülyalı belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Talip Şen'in kim olduğu araştırılıyor. Peki Talip Şen kimdir? Talip Şen kaç yaşında?

20 Ocak 2019 Pazar 13:47
Talip Şen kimdir?

Talip Şen AK Parti Ordu Gülyalı belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Talip Şen'in kim olduğu araştırılıyor. Peki Talip Şen kimdir? Talip Şen kaç yaşında?

Talip Şen kimdir?

1961 yılında, Gülyalı’da doğdu. 

İlk, orta ve Lise eğitimini; Gülyalı, Trabzon ve Ordu’da tamamladı. 

1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden önlisans diploması aldı. 

1983 yılı Temmuz ayında, Gülyalı Belediyesinde işçi olarak göreve başladı. 

1985 yılında, belediye muhasebeciliğine atanarak 2002 yılına kadar bu görevi yürüttü. 

2002 yılında yazı işleri müdürlüğü görevine atanarak Ekim 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü ve bu tarihte emekliye ayrıldı. 

Evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 13:47
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